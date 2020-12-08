BlaBlaCar вводит комиссию за бронирование поездок в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис поиска попутчиков для совместных поездок на машине BlaBlaCar вводит в России платную систему бронирования, которая сначала будет распространяться только на дальние поездки, а затем и на все остальные.

"BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований в автомобилях попутчиков. Она повысит надежность платформы в целом, в частности за счет большей ответственности пассажиров за счет введения платного доступа к бронированиям", – сообщили в пресс-службе компании.

Сервис совместных поездок BlaBlaCar имеет большую популярность в России. Там зарегистрированы более 20 миллионов человек, а каждый день совершается около ста тысяч поездок.

Уточняется, что сервис карпулинга способен объединять клиентов и водителя, которым необходимо ехать в одном направлении.