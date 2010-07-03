В Минфине опровергли введение новых налогов для водителей карпулинга

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Новые налоги для водителей карпулинга (сервисов совместных поездок) в России вводиться не будут.
"Согласно Налоговому кодексу, любой доход физического лица облагается налогом в размере 13 процентов. И в данном случае нет исключений. То есть по действующему законодательству, если водитель получает доход, соответственно, самостоятельно уплачивает НДФЛ. Никаких новаций в части уплаты и взимания этого налога Минфин не предлагает", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.
Если автомобилист зарегистрируется как плательщик налога на профессиональный доход, то налоговая ставка составит четыре процента.
Ранее сообщалось, что с водителей сервиса BlaBlaCar хотят взимать подоходный налог. В СМИ также появились данные, что в Минтрансе, где якобы разрабатывают законопроект, предлагают запретить оплату наличными. Это поможет при подсчете суммы налогов. Эксперты высказали мнение, что такие сборы могут увеличить стоимость перевозок минимум на 13 процентов.
Сервис совместных поездок BlaBlaCar имеет большую популярность в России. Там зарегистрированы более 20 миллионов человек, а каждый день совершается около ста тысяч поездок.
Сервис карпулинга способен объединять клиентов и водителя, которым необходимо ехать в одном направлении. Такая модель эффективна с точки зрения снижения трафика и выброса в атмосферу вредных веществ.
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