В Госдуме предложили определить в Гражданском кодексе условия для карпулинга

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты Госдумы предложили определить в Гражданском кодексе РФ условия для услуг карпулинга – совместных поездок на автомобиле, организованных через онлайн-агрегаторы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.
"Это добровольное путешествие по взаимному согласию, которое становится сегодня популярно. Возникают и какие-то правовые проблемы, такие как порча имущества и так далее. Вполне возможно, что в Гражданский кодекс надо внести соответствующее соглашение", – рассказал Емельянов.
По его словам, нужно прописать взаимные правовые обязанности участников, определить имущественную ответственность. За нарушение может взиматься штраф или наказание будет выражено другой формой гражданской правовой ответственности.
Ранее Минтранс разработал законопроект о совместном использовании автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. Законопроект предлагает ограничить величину компенсации, которую получает водитель. Ее размер не сможет превышать предельный порог, установленный правительством.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: