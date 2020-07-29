В Госдуме предложили определить в Гражданском кодексе условия для карпулинга

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы предложили определить в Гражданском кодексе РФ условия для услуг карпулинга – совместных поездок на автомобиле, организованных через онлайн-агрегаторы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

"Это добровольное путешествие по взаимному согласию, которое становится сегодня популярно. Возникают и какие-то правовые проблемы, такие как порча имущества и так далее. Вполне возможно, что в Гражданский кодекс надо внести соответствующее соглашение", – рассказал Емельянов.

По его словам, нужно прописать взаимные правовые обязанности участников, определить имущественную ответственность. За нарушение может взиматься штраф или наказание будет выражено другой формой гражданской правовой ответственности.

Ранее Минтранс разработал законопроект о совместном использовании автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. Законопроект предлагает ограничить величину компенсации, которую получает водитель. Ее размер не сможет превышать предельный порог, установленный правительством.