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16:30

Среднее время в пути от МКАД до центра Москвы снизилось до 55 минут

транспорт

16:30

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Среднее время в пути от МКАД до центра Москвы на личном транспорте с 2010 года сократилось на 8 процентов – до 55 минут. Об этом заявил заммэра города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На общественном транспорте этот путь преодолевают за такое же время, что на 18 процентов меньше показателя девятилетней давности. В 2019 году планируется сократить оба показателя еще на минуту.

А средняя скорость движения личного транспорта на основных магистралях Москвы в 2020 году может вырасти до 55 километров в час. Сейчас это 53 километра в час против 45 в 2010-м.

"Планы на 2019 год – увеличить среднюю скорость личного транспорта на основных магистралях до 54 километров в час, в 2020 году – до 55 километров в час", – объяснил Ликсутов.

Ранее он сообщил, что Москва планирует закупать от 600 до 800 электробусов ежегодно после 2021 года и по 300 ежегодно до него. Сейчас по пяти столичным маршрутам ежедневно курсируют 42-43 электробуса.

Поставки поездов нового поколения "2020" для московского метро должны начаться в 2020 году. В новом поезде увеличат число зарядок, а в салоне будут использовать более современные материалы, изменят также двигатель.

транспорт

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