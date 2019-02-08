Поезда нового поколения могут поехать в метро Москвы в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поставки поездов нового поколения "2020" для московского метро должны начаться в 2020 году. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Лискутов.

Он отметил, что столичные власти приступили к разработке технического задания на новый поезд, который получил условное название "2020". В мэрии ожидают, что его поставки начнутся в 2020 году.

Лискутов добавил, что в новом поезде увеличат число зарядок, а в салоне будут использовать более современные материалы. Кроме того, будет изменен двигатель.

Ранее Лискутов сообщил о начале испытаний нового поезда "Москва-2019". Ожидается, что до конца текущего года столичная подземка получит 45 обновленных поездов, в которых будет 350 вагонов.

Так, в салоне будет изменено покрытие пола, сидения обтянут мягкой тканью, а у дверей установят поручни в форме шестиугольника. Сам состав оснастят усовершенствованной системой электродинамического торможения.