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16:07

Поезда нового поколения могут поехать в метро Москвы в 2020 году

город транспорт

16:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поставки поездов нового поколения "2020" для московского метро должны начаться в 2020 году. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Лискутов.

Он отметил, что столичные власти приступили к разработке технического задания на новый поезд, который получил условное название "2020". В мэрии ожидают, что его поставки начнутся в 2020 году.

Лискутов добавил, что в новом поезде увеличат число зарядок, а в салоне будут использовать более современные материалы. Кроме того, будет изменен двигатель.

Ранее Лискутов сообщил о начале испытаний нового поезда "Москва-2019". Ожидается, что до конца текущего года столичная подземка получит 45 обновленных поездов, в которых будет 350 вагонов.

Так, в салоне будет изменено покрытие пола, сидения обтянут мягкой тканью, а у дверей установят поручни в форме шестиугольника. Сам состав оснастят усовершенствованной системой электродинамического торможения.

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город транспорт

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