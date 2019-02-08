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09:28

Шведская журналистка оценила работу общественного транспорта в России

транспорт общество

09:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от российского общественного транспорта. Она отметила его надежность и то, что все поезда, метро и троллейбусы ходят по графику, и сбоев из-за погодных условий не происходит. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"На российский общественный транспорт можно положиться, он работает", – пишет Лаурен в своей статье.

Журналистка привела в качестве примера Сибирь, где температура зимой часто опускается ниже -40 градусов. При этом, сказала она, мороз, гололед и снегопад не сказываются на движении транспорта.

Также она отметила, что в России железные дороги и их обслуживание находятся полностью в ведении государства, у которого есть "целая армия" рабочих, и их в случае необходимости "отправляют убирать снег или сбивать лед". Лаурен особо отметила в своей статье, что эти рабочие готовы разобраться с любой проблемой в любое время дня и ночи.

Она заявила также, что в России "по-прежнему считается нормальным", когда многие железнодорожники в основном заняты чисто физическим трудом. Она выразила надежду, что "модернизация никогда не доберется до России в том, что касается контроля состояния железных дорог".

В начале января журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун заявил, что россияне за последнее десятилетие стали употреблять меньше алкоголя. Он отметил, что в середине 2000-х один гражданин РФ пил примерно 15 литров спиртного, а теперь – 10 литров за год.

транспорт общество

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