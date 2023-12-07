В РЖД опровергли сообщения об утечке данных пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Железнодорожная пассажирская компания "Российские железные дороги" (РЖД) опровергла сообщения в СМИ об утечке базы данных пассажиров в Сеть. Об этом рассказала пресс-служба организации, передает РИА Новости.

Так, в компании сообщили, что, по предварительной информации, утечка случилась у портала, который хотел незаконным путем осуществить взаимодействие с сайтом РЖД еще в 2014–2017 годы.

"Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО "РЖД", – сказано в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что реализуют меры по обеспечению безопасности систем, включая обновление программных продуктов, изменение политики доступа к базам данных и введению дополнительных средств контроля.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов МТС Банка. Уже составлен протокол об административном правонарушении, который будет передан в суд.

О проверке компании ведомством стало известно 8 сентября. Тогда сообщалось, что в Сеть попали три файла с персональными данными клиентов.



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