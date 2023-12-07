Фото: телеграм-канал "Шереметьево"

Столичный аэропорт Шереметьево приостановил модернизацию терминала F. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Аэропорт временно закрыл терминал F на реконструкцию с 30 декабря 2021 года. В конкурсной документации отмечалось, что терминал планировалось переоснастить лишь внутри. После модернизации в нем должны были появиться участки внутренних вылетов, а также для пассажиров стран ЕАЭС.

Согласно прогнозам, пропускная способность терминала может вырасти с 8 до 12,6 миллиона пассажиров в год. Аэропорт был намерен завершить все мероприятия до мая этого года.

В прошлом году руководство группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево" решило временно перевести 20% своих сотрудников в режим простоя. На тот момент президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов отмечал, что такое решение было принято в связи сокращением полетов за границу. Кроме того, зарубежные авиакомпании также стали реже летать в Россию, уточнил он.



Терминал F в аэропорту Шереметьево закрывают на реконструкцию