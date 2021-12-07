Движение поездов возобновлено на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

18:52
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
На МЦД-2 и Рижском направлении МЖД возобновлено движение поездов. Об этом сообщили в ЦППК.
"На место были оперативно вызваны медики и спасатели. Сейчас вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда. Эта работа потребует длительного времени, часть электропоездов мы будем вынуждены отменить, поэтому на диаметре будут сохраняться увеличенные интервалы какое-то время", – говорится в сообщении.
Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями на табло и по громкой связи на станциях.
"Призываем пассажиров внимательно относиться к правилам нахождения на платформах, не подходить в ожидании поезда к краю, особенно в непогоду, и не выходить на железнодорожные пути в неположенном месте. Напоминаем, что тормозной путь электропоезда на скорости 60 километров в час составляет более 200 метров и его не возможно остановить мгновенно", – добавили в ЦППК.
Ранее на участке Тушинская – Павшино движение в сторону области не осуществлялось из-за человека на пути. В Дептрансе призывали пассажиров использовать альтернативные виды транспорта.
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