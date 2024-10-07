Московские аэропорты работают штатно в условиях тумана

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково функционируют в штатном режиме на фоне сильного тумана, который наблюдается в городе. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

При этом в пресс-службе Домодедово подчеркнули, что их аэропорт является всепогодным, поэтому все вылеты и прилеты, а также пассажиры обслуживаются без перебоев.

Во Внуково, в свою очередь, уточнили, что отмен рейсов из-за погодных условий не происходит.

В ближайшие два дня на столицу обрушится циклон Кассандра. Синоптик Евгений Тишковец предположил, что 7 октября может быть побит рекорд по количеству дождей. В прошлый раз подобное явление фиксировали в 2003 году на отметке 23,2 миллиметра.

