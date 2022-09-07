Движение по Сущевской улице перекрыто из-за пожара в доме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта по Сущевской улице перекрыто из-за возгорания в доме 23, сообщается в телеграм-канале Дептранс.Оперативно.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняется.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы произошел пожар. Пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Ей потребовалась помощь медиков. В Дептрансе предупреждали, что в районе места происшествия перекрыто движение транспорта.