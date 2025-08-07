Трамвайные маршруты у метро "Сокольники" изменятся в ночь с 7 на 8 августа

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Трамвайные маршруты у станции столичного метро "Сокольники" изменятся в ночь с 7 на 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В частности, трамваи № 7, которые едут в сторону станции метро "Бульвар Рокоссовского", будут следовать по маршруту лишь до 00:40.

Трамваи, следующие рейсом № 43, не будут заезжать после 00:40 во 2-й Полевой переулок и на разворотное кольцо у станции метро "Сокольники". В связи с этим пассажиров попросили использовать остановку "Метро "Сокольники" на Стромынке.

В столичном Дептрансе объяснили корректировки ремонтом путей на разворотном кольце у станции метро "Сокольники".

Ранее в Москве началась подготовка к запуску двух новых трамвайных линий. После 30-летнего перерыва трамваи вновь начнут курсировать по Трифоновской улице, соединяя ее с Рижской площадью через участок от улицы Образцова.

Вторая линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром.