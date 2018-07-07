Игру меду сборными России и Хорватии транслируют на 9 тысячах экранов в метро

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Игру между сборными России и Хорватии на чемпионате мира по футболу пассажиры столичной подземки могут посмотреть на почти девяти тысячах экранов, сообщается в Twitter транспортного комплекса в Twitter.

"На улице дождь, зато в вагонах метро тепло и сухо. Почти девять тысяч экранов метро транслируют матч Россия – Хорватия. Болеем за наших!", – сказано в сообщении.

Матч четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия проходит на стадионе "Фишт" в Сочи. Победитель игры выйдет в полуфинале против сборной Англии.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов России, включая столицу.