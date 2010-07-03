Движение на улице Софьи Ковалевской возобновили после пожара

Движение транспорта на улице Софьи Ковалевской в столице возобновлено после перекрытия из-за пожара, который произошел в жилом доме.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на восьмом этаже и на балконах девятиэтажного жилого дома по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 8.

В ходе тушения были спасены восемь человек.

Площадь пожара составила около 45 квадратных метров. В 17:19 экстренные службы ликвидировали возгорание. Движение по улице перекрывали в обоих направлениях.