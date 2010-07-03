Метро выпустит посвященные весеннему велофестивалю карты "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 10 мая пассажиры смогут купить карты "Тройка", посвященные весеннему велофестивалю, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Приобрести их можно будет в кассах метро. Билеты выпустят тиражом 50 тысяч экземпляров. Можно выбрать из двух вариантов дизайна: в первом на лицевой стороне изображены велосипедисты на фоне главных достопримечательностей Москвы, во втором – велосипедист.

Также во время велофестиваля пройдет велоквест, в котором принять участие смогут все желающие. Призом станет коллекционная "Тройка". С помощью приложения, встроенного в соцсеть "ВКонтакте", нужно сканировать QR-коды, расположенные по всей столице. За считывание QR-кодов игрокам начисляются баллы, которые можно будет обменять на "Тройку" и другие призы.

Первый весенний велофестиваль пройдет 19 мая. Участники проедут по Садовому кольцу дважды – сначала утром на велогонке, а потом днем в заезде для всех желающих.

Старт будет расположен на проспекте Сахарова. Регистрация на утренний заезд на велогонку "Садовое кольцо" открыта. Днем все желающие смогут проехать большой колонной по Садовому кольцу, освобожденному от машин. Сбор начнется в 12:00, старт назначен на 13:00. Участником заезда может стать любой желающий старше 14 лет.

Дороги в центре Москвы перекроют 19 мая из-за весеннего велофестиваля. До 18:00 будут закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Также в 13:30 для автомобилей закроется Каланчевская улица и будет доступна для проезда по мере прохождения колонны.

В Москве в 2019 году пройдут два велофестиваля и ночной велопарад. Велофестивали пройдут 19 мая и 15 сентября, ночной велопарад – 13 июля. В начале августа 2018 года в Москве прошел четвертый ночной велопарад, собравший рекордное число участников – более 30 тысяч. Участники преодолели дистанцию в 21 километр, скорость потока не превышала 15 километров в час.