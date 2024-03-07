Тематический эфир покажут в транспорте Москвы к 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический эфир к 8 Марта будут транслировать на более 34 тысячах медиаэкранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажиры транспорта смогут узнать историю праздника 8 Марта, кем работали женщины в Московском транспорте с начала XX века, какие станции столичного метро проектировали женщины-архитекторы, какие женщины оставили след в истории и стали первыми в своем деле.

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, в период праздников и важных событий Дептранс показывает тематические эфиры.

"В честь 8 Марта расскажем о женщинах в московском транспорте и об их огромном вкладе в работу транспортной системы столицы", – сказал вице-мэр.

Ранее стало известно, что цветочные композиции украсили к Международному женскому дню потолочный свод на станции метро "Трубная" и аванзал на "Курской". По словам Ликсутова, потолок оформили более 500 бутонов красных роз.

Цветочная ярмарка открылась в ГУМе