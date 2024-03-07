07 марта, 16:22Транспорт
Тематический эфир покажут в транспорте Москвы к 8 Марта
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематический эфир к 8 Марта будут транслировать на более 34 тысячах медиаэкранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Пассажиры транспорта смогут узнать историю праздника 8 Марта, кем работали женщины в Московском транспорте с начала XX века, какие станции столичного метро проектировали женщины-архитекторы, какие женщины оставили след в истории и стали первыми в своем деле.
Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, в период праздников и важных событий Дептранс показывает тематические эфиры.
"В честь 8 Марта расскажем о женщинах в московском транспорте и об их огромном вкладе в работу транспортной системы столицы", – сказал вице-мэр.
Ранее стало известно, что цветочные композиции украсили к Международному женскому дню потолочный свод на станции метро "Трубная" и аванзал на "Курской". По словам Ликсутова, потолок оформили более 500 бутонов красных роз.
Цветочная ярмарка открылась в ГУМе
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