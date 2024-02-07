Дополнительные поезда назначат между Москвой и Курском к 23 февраля и 8 марта

Фото: depositphotos/Serjio74b

Дополнительные поезда запустят между Москвой и Курском в период 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Перевозчик уточнил, что с 22 февраля по 11 марта будут курсировать четыре дополнительных пассажирских поезда: № 233 Москва – Курск, № 236 Белгород – Москва, № 233Х Курск – Москва и № 235 Москва – Белгород. Из столицы поезда будут уезжать 22 февраля и 7 марта, в обратном направлении – 25 февраля и 10 марта.

В сообщении напомнили, что купить билеты и узнать актуальное расписание движения поездов можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", во всех железнодорожных кассах и на официальном сайте ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что расписание ряда пригородных поездов на Савеловском, Белорусском и Казанском направлениях МЖД изменится в феврале из-за модернизации инфраструктуры.

В частности, с 12 по 29 февраля на участке Куровская – Авсюнино в интервале с 08:20 до 14:20 будут вестись ремонтно-путевые работы. В этот период поочередно закроют 1-й и 2-й главные пути.

Между тем количество поездов "Таврия" в Крым будет увеличено в преддверии майских праздников. С 23 апреля по 8 октября по маршруту Москва – Симферополь будут следовать пять ежедневных поездов.

Столичный Дептранс напомнил об изменении расписания поездов на МЦД-1