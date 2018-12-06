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06 декабря 2018, 21:45

Город

Вестибюли метро "Отрадное" поочередно закроют 6 и 7 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за ремонта пассажирской зоны 6 и 7 декабря режим работы вестибюлей станции Московского метрополитена "Отрадное" будет изменен. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

С 22:00 четверга до открытия станции в пятницу не будет работать северный вестибюль, где расположен выход к Северному бульвару. А 7 декабря на такой же период времени сотрудники метро перекроют южный вестибюль, ведущий к улице Хачатуряна.

Таким образом, пассажиры смогут поочередно пользоваться то южным, то северным вестибюлем.

8 и 9 декабря в Москве закроют станцию "Ховрино". Это необходимо для строительства станции метро "Беломорская". В связи с изменениями в работе подземки в выходные пассажиров будут возить специальные автобусы.

транспорт
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