В "Шереметьево" заново открыли полосу после инцидента с самолетом

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Временно закрытая в аэропорту "Шереметьево" взлетная полоса снова стала доступна для самолетов. Причиной временного закрытия ВПП стал инцидент с самолетом латвийской авиакомпании airBaltic. Воздушная гавань уже переходит на работу с двумя полосами.

"Самолет авиакомпании airBaltic рейс BT 428 Рига-Москва совершил плановую посадку в аэропорту назначения в 15.13 мск. После посадки при рулении со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку воздушное судно выкатилось на грунтовую часть летного поля. В аэропорту

"Шереметьево" был оперативно обеспечен предусмотренный комплекс работ по эвакуации воздушного судна с летного поля", – цитирует сообщение аэропорта РИА Новости.

Судно уже переместили на место стоянки. Причины инцидента установит специальная комиссия. Тем временем аэропорт открывает ранее ставшую временно недоступной для судов полосу, завили в пресс-службе воздушной гавани.

Дополнительно сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Экипаж и пассажиры уже покинули самолет и прибыли в терминал Е.

Ранее сообщалось, что самолет airBaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево из-за погодных условий – сильного ветра. Происшествием заинтересовалась транспортная прокуратура.