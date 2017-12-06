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Москва 24

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Происшествия

6 декабря, 17:39

Самолет выкатился со взлетной полосы в Шереметьево из-за сильного ветра

происшествия транспорт

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет AirBaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево из-за погодных условий. Об этом перевозчик сообщил в Twitter.

"Из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы рейс BT428 из Риги в Москву выкатился за пределы ВПП после приземления в Шереметьево", – говорится в сообщении.

В результате ЧП пострадавших нет. Взлетно-посадочную полосу закрыли до 18:00. Пока в воздушной гавани работает только одна полоса.

По факту произошедшего транспортная прокуратура начала проверку, по итогом которой виновных привлекут к ответственности.

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