Интервалы движения поездов временно увеличены на Калужско-Рижской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. Об этом Дептранс Москвы написал в своем телеграм-канале.

"На северном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", – отмечается в публикации ведомства.

Ранее сообщалось, что участок от "Автозаводской" до "Орехово" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября для строительства тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской". На время закрытия запустят бесплатные компенсационные автобусы.

По словам первого заместителя начальника метрополитена – начальника дирекции инфраструктуры Дмитрая Дощатова, все работы будут идти круглосуточно.

Пассажиры смогут строить альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги, МЦД-2.



Участок Калужско-Рижской линии метро закрыли до 8 ноября

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