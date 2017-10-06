Ограничения движения 7 и 8 октября. Что перекроют в городе и как объехать

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Грядущие выходные будут отмечены целым рядом перекрытий улиц, а также изменениями в работе столичной подземки. Власти просят москвичей и гостей города планировать свои маршруты заранее, а портал Москва 24 рассказывает, какие места лучше объезжать.

Дороги

Несколько улиц Москвы будут закрыты для проезда 7 октября. Временные ограничения связаны с проведением религиозных и спортивных мероприятий.

В субботу, 7 октября, с 12:30 до 14:30 из-за проведения забега в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, нельзя будет проехать от улицы Лужники до улицы Хамовнический Вал (до Комсомольского проспекта).

Фото: Московский транспорт



Кроме того, 7 октября с 15:00 до 20:00 будет перекрыт участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и по участку 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. Это связано с проведением футбольного матча между сборными России и Южной Кореи на "ВЭБ Арене".

Фото: Московский транспорт

Метро

А в воскресенье, 8 октября, на 26 часов будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии. Там будут проводить капитальный ремонт путей, также запланировано обновление инфраструктуры. Поезда по зеленой ветке будут ходить от конечных станций до "Белорусской" и "Новокузнецкой", а затем разворачиваться обратно. "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" для посадки и высадки будут закрыты.

Фото: Московский транспорт



На время перекрытия пассажиры могут воспользоваться другими линиями метрополитена. Кроме того, на участке от станции "Белорусская" до станции "Тверская" можно пересесть на автобусы маршрутов М1, 101 и 904. Утром 9 октября Замоскворецкая линия заработает в обычном режиме.