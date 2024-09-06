Дептранс Москвы предупредил о раннем вечернем разъезде

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Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале предупредил москвичей и гостей столицы о раннем вечернем разъезде в связи с коротким рабочим днем.

Сейчас, по информации департамента, интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады и на ТТК в районе Савеловской эстакады.

Во второй половине дня прогнозируются локальные затруднения на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону области, а также на Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка.

В связи с этим водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Дептранс Москвы предупредил, что на движение может повлиять не только короткий рабочий день, но и ремонт на дорогах вместе с мелкими авариями.

"Будьте внимательны за рулем", – призвали в ведомстве.

Водителей также предупредили об ограничениях движения транспорта на ряде улиц в районе ВДНХ 7 сентября из-за проведения парада трамваев, которые будут действовать с 11:30 до 12:30. В это время автомобили не смогут проехать по Новомосковской улице в районе владения 7А, строения 26 по 1-й Останкинской улице, а также по улице Валентины Леонтьевой в районе дома 8, корпуса 3, по улице Академика Королева.

Кроме того, движение будет ограничено по улице Академика Королева в местных проездах в районе дома 8, корпуса 3, и дома 8А, а также в 6-м Останкинском проезде от дома 2А по улице Академика Королева до дома 26, строения 2, по 1-й Останкинской улице.

