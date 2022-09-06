Эскалаторы поочередно отремонтируют на станции метро "Текстильщики"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции московского метро "Текстильщики" отремонтируют эскалаторы. Об этом столичный Дептранс написал в своем телеграм-канале.

"С 7 сентября по 7 декабря 2022 года на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии (выход № 5) пройдет поочередный ремонт эскалаторов", – говорится в публикации.

В ведомстве предупредили, что в час пик может кратковременно увеличиваться количество пассажиров на станции. Москвичей попросили по возможности смещать время поездки на менее загруженные часы.

Своевременный ремонт эскалаторов осуществляют, чтобы поездки в метро оставались безопасными и комфортными, добавили в Дептрансе. Ежегодно в Москве обновляют не меньше сотни машин.

Ранее заммэра столицы во вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что с начала года специалисты отремонтировали в метро Москвы 93 эскалатора.

Также с января в метро заменили больше 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал, обновили больше 140 километров кабеля, заменили больше 85 тысяч скреплений для перехода на бесстыковой путь и отремонтировали 55 установок местной вентиляции для сотрудников.

По словам заммэра, по поручению Сергея Собянина инфраструктура в подземке становится современнее и надежнее.

