Аэропорты Москвы сообщили о многочисленных отменах и задержках рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах изменения в расписании затронули почти 50 вылетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Внуково сообщается о задержке 10 рейсов и 7 отменах. В воздушной гавани Домодедово 16 вылетов отложили и еще 12 отменили.

В Шереметьево известно о переносе времени вылета 4 рейсов.

О причинах изменений в расписании не сообщается.

Ранее инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. После высадки пассажиров самолет получил повреждения двери в результате удара трапа.