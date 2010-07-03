Изменения в расписании коснулись трех столичных аэропортов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

18 рейсов оказались задержаны в московских аэропортах. Еще 5 вылетов полностью отменены. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Внуково задержано 3 вылета и 2 отменено. В воздушной гавани Домодедово задерживаются 11 рейсов. Еще 3 самолета не взлетят вовсе.

В Шереметьево сообщили о задержке 4 вылетов.

Причины изменений остаются неизвестными.

Ранее в ночь на понедельник в трех столичных аэропортах было отменено и задержано 25 рейсов. О причинах изменений также не сообщалось.