РЖД запустили маршруты на юг с более дешевыми билетами

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Холдинг "Российские железные дороги" в связи с повышенным спросом запустил в южном направлении поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с более низкими ценами на билеты. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что в условиях растущего спроса на перевозки на юг РЖД привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга.

Они соответствуют всем нормам и требованиям безопасности. В этих вагонах все исправно работает, в том числе и кондиционеры, добавил Пегов.

Ранее сообщалось, что холдинг "Российские железные дороги" весной 2024 года планирует запустить из Москвы два новых туристических поезда.

До этого стало известно, что на Казанском направлении расписание поездов будет изменено до 15 июля. Уточнялось, что это нужно для подготовки к запуску МЦД-3.

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