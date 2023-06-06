В РЖД сообщили о запуске скоростных поездов "Ласточка" в Абхазию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

РЖД запустят скоростные поезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой 8 июня 2023 года. Информация об этом появилась на сайте компании.

"Ласточки", состоящие из пяти вагонов, будут курсировать ежедневно. Отправляться они будут из Сочи без заезда в аэропорт в 11:54 по местному времени, из аэропорта – в 18:52. Из Гагры в Сочи через аэропорт поезда будут отходить в 07:30, а из Гагры в аэропорт Сочи – в 15:15. Время в пути составит около 3 часов.

Остановки в зависимости от маршрута предполагаются на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста и на пунктах Гагрыпш, Церетели (Абаата). Пограничный и таможенный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое и Цандрипш, отметили в РЖД. Билеты скоро появятся в продаже.

Ранее сообщалось, что РЖД удвоят заполняемость поездов "Сапсан" на ряде рейсов в период июньских праздников. Так, 12 июня сдвоенные составы будут на рейсе № 786 в 21:00 из Москвы, а также № 759 в 09:00 и № 767 в 13:00 из Санкт-Петербурга.

До этого уточнялось, что дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом запустят в дни ПМЭФ. Форум пройдет в Санкт-Петербурге в период с 14 по 17 июня.

РЖД удвоили число мест в "Сапсанах" между Москвой и Петербургом в июне