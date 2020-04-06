Вагоны тишины появились в поездах на МЦК

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В поездах "Ласточка" на МЦК появились вагоны тишины и "зеленые" сиденья, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин и пассажиров с детьми. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"В каждом вагоне по четыре таких места, которые легко узнать по зеленым чехлам", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что стикеры "Вагон тишины" появились на каждом третьем вагоне "Ласточек". В таких вагонах пассажирам рекомендуют отключить звук на мобильном, не разговаривать по телефону, сделать музыку в наушниках тише.
"При этом оповещение и информирование пассажиров работает в прежнем режиме", – пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что во всех поездах "Ласточка" на МЦК установили систему автоведения. Система, оснащенная ультразвуковыми датчиками, позволяет скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров. Это позволит упростить работу машиниста и сократить интервал движения поездов.
Будущим летом на МЦК испытают систему "машинного зрения". Во время движения поезда технология будет формировать трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем. Система позволит оценивать состояние и занятость путей.
Запуск МЦК состоялся в сентябре 2016 года. Наземная кольцевая ветка метро проходит через 26 районов Москвы, где проживает около двух миллионов жителей.
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