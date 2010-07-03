Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Больше двадцати рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Во Внукове задержано пять рейсов и четыре отменено. Аэропорт Домодедово задержал семь вылетов и шесть отменил.

В Шереметьеве задержали вылет одного самолета.