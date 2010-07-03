Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Раписания", во Внукове отложили четыре рейса.

В свою очередь в Домодедове один рейс задержали и 13 перенесли, а в Шереметьево отложили шесть рейсов.

Гидрометцентр РФ ранее продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 6 марта из-за сильного ветра.