Прокуратура начала проверку по факту задержки рейса во Вьетнам

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Задержка почти на 18 часов вылета самолета авиакомпании Nordwind Airlines из Шереметьева стала предметом прокурорской проверки.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с задержкой авиакомпанией ООО "Северный Ветер" в международном аэропорту Шереметьево рейса "Москва – Камрань" более чем на 18 часов", – говорится в сообщении ММТП, передает "Интерфакс".

Отмечается, что по результатам проверки, и в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вылета в Камрань ожидали 439 человек. В пресс-службе авиакомпании заверили, что всем пассажирам предоставили размещение в гостиницах, напитки и горячее питание.

Вылет должен был состояться в 16:30 6 февраля. Рейс перенесли, затем начались задержки. Несколько человек сдали билеты, отказавшись от отпуска. Среди пассажиров есть и те, кто приехал из регионов: некоторые находились в аэропорту больше суток.

Пассажиры фактически потеряли день своего оплаченного отдыха. При этом гостиницу и питание, которое полагается по закону, по их словам, им никто не предоставил.