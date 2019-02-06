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Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено между станциями "Теплый стан" и "Новоясеневская". Об этом сообщается на странице московской подземки в Twitter.

"Движение поездов между "Теплым станом" и "Новоясеневской" восстановлено. Движение на Калужско-Рижской линии вводится в график", – говорится в сообщении.

Движение поездов между (6) Тёплым станом и (6) Новоясеневской восстановлено. Движение на Калужско-Рижской линии (6) вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 6 февраля 2019 г.



Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя на южном участке Калужско-Рижской линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом. В течение некоторого времени движение осуществлялось только между станциями "Медведково" и "Теплый стан".