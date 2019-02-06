Сбой произошел на Калужско-Рижской линии метро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Сбой произошел на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Нет движения поездов между станциями "Новоясеневская" и "Теплый стан". Об этом сообщается на странице столичного метрополитена в Twitter.

"Нет движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии между "Новоясеневской" и "Теплым станом". Пожалуйста, пользуйтесь Серпуховско-Тимирязевской линией и наземным транспортом", – говорится в сообщении.

Нет движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии между (6) Новоясеневской и (6) Тёплым станом. Пожалуйста, пользуйтесь Серпуховско-Тимирязевской линией (9) и наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 6 февраля 2019 г.



По предварительной информации, на линии произошел технический сбой. Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется между станциями "Медведково" и "Теплым станом". В настоящий момент сотрудники метрополитена занимаются решением проблемы.