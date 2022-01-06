Около 900 единиц городского транспорта будут работать в рождественскую ночь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 900 единиц общественного транспорта будут доступны пассажирам в рождественскую ночь в столице. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов уточнил, что для перевозки пассажиров в рождественскую ночь выйдут дополнительные 356 поездов столичной подземки и 514 автобусов, электробусов и трамваев.

"Каждый год по поручению Мэра Москвы продлевается работа городского транспорта в Рождество, чтобы жители и гости города смогли посетить праздничные службы", – напомнил заммэра.

Кроме того, по словам Ликсутова, будет увеличено время работы всех видов общественного транспорта города: метро, автобусов, трамваев, электробусов, МЦК и МЦД. Заммэра подчеркнул, что такого нет ни в одном другом городе страны.

В ночь на 7 января 166 маршрутов наземного транспорта будут доступны для пассажиров до 03:30, 16 ночных маршрутов – всю ночь. Работу метро и МЦК продлили до 2:00, МЦД – до 2:30.

Ранее сообщалось, что почти 500 пожарных и более 200 добровольцев выйдут на дежурство в рождественскую ночь. Они обеспечат пожарную безопасность почти в 500 храмах.

Обеспечат общественный порядок в Москве на Рождество и около 6 тысяч правоохранителей, включая 3,5 тысячи сотрудников полиции и 2,5 тысячи представителей Росгвардии.