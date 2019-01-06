После ремонта поезда на синей ветке метро будут ходить чаще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Модернизация инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии метро позволит снизить интервал движения поездов в часы пик на 10 секунд, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого замначальника столичной подземки Дмитрия Дощатова.

По его словам, одной из наиболее важных составляющих проводимых работ является реконструкция системы устройств автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП).

Планируется смонтировать самую современную систему автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС). Она позволит более точно определять местоположение подвижного состава.

Кроме того, система позволяет сравнивать фактические и допустимые скорости движения подвижного состава и выдавать команду на торможение, повышая безопасность в подземке.

Дощатов напомнил, что первый этап от станции "Курская" до станции "Партизанская" успешно выполнен. С утра 6 января здесь возобновили движение.

Второй этап от "Партизанской" до "Щелковской" завершат к утру 9 января, для пассажиров участок откроется в 5:30.