Со 2 января закрыт участок метро от "Бауманской" до "Щелковской"

Со среды, 2 января, закрыт участок Арбатской-Покровской линии московского метро от станции "Бауманская" до "Щелковской". Таким образом, для пассажиров недоступны семь станций: "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская".
Закрытие станций связано с модернизацией инфраструктуры. В воскресенье, 6 января, возобновят работу четыре станции – "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская". В среду, 9 января, откроются станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская".
На время закрытия станций для пассажиров доступны бесплатные компенсационные автобусы КМ. Маршрут КМ1 работает со 2 по 5 января (автобусы отходят от станций "Щелковская" и "Курская"), маршрут КМ2 – с 6 по 8 января (автобусы свяжут "Щелковскую" и "Партизанскую"). Интервал движения составит около одной минуты. На месте работают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут найти остановки автобусов и построить маршрут.
С 4 по 8 января для присоединения к метро участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии закроют для пассажиров станции Таганско-Краснопресненской линии "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект".
Со 2 января для пассажиров закроют участок синей ветки метро
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