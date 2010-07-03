Ремонт у станции "Чкаловская" смутил пассажиров метро

Ремонтные работы рядом со станцией метро "Чкаловская" смутили пассажиров метро, передает телеканал Москва 24.

Дело все в том, что справа от метро появился строительный забор, который стал помехой для прохода горожан. Перекрытый проход был настолько "удобен", что нет ни одного человека, который бы не столкнулся с препятствием.

Одна из пассажирок рассказала, что этот проход пользуется большой популярностью у горожан, однако закрывают его уже не в первый раз, что доставляет им некоторые неудобства.

"Поворачиваем туда по привычке, здесь раньше было открытое помещение, а теперь оно закрыто забором, раньше все сюда ходили. Такое случается уже второй раз", – рассказала пассажирка.

Еще один пассажир также поделился, что проход справа раньше использовал постоянно, добавив, что пассажиры выбирают эту дорогу больше по "рабочим делам". Он отметил, что проход слева ведет горожан к "Атриуму".

"Проходим здесь, потому что по привычке. Здесь был проход раньше, мы его постоянно использовали. Налево поворачивают пассажиры, которые идут в "Атриум", а направо – по рабочим делам", – рассказал пассажир.

Забор обещают убрать уже в ближайшее время, поэтому совсем скоро москвичи смогут вернуться на свой прежний маршрут. И дорога до работы, дома или школы станет вновь в разы быстрее.

