РЖД с 10 декабря начнут продавать билеты за 90 суток до отправления

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Пассажиры с 10 декабря смогут покупать билеты на поезда РЖД за 90 суток до даты отправления. Продажу билетов откроют на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие в границах России.

В компании уверены: данная мера улучшит качество обслуживания пассажиров и повысит доступность перевозок. Оформить билеты за 90 суток можно будет не только в железнодорожных кассах, но и самостоятельно на сайте РЖД, говорится в сообщении компании.

До 2016 года продажа билетов на указанные поезда открывалась за 45 суток. С 2016 года россияне могут покупать билеты на поезда дальнего следования за 60 дней до отправления.