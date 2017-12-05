Электронную очередь запустят на семи столичных вокзалах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронную очередь внедрят в кассах дальнего следования на семи железнодорожных вокзалах Москвы в 2018 году.

Как рассказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский, электронной очередью оснастят все столичные железнодорожные вокзалы, кроме Рижского и Савеловского.

"Мы развиваем уже запущенные ранее сервисы для пассажиров. Также развитие получил сервис электронной очереди", – цитирует его Агентство "Москва".

Вотолевский добавил, что около половины железнодорожных вокзалов России оснастят Wi-Fi к концу 2018 года.

Ранее он рассказал, что на шести железнодорожных вокзалах открылись детские площадки. Первая комната матери и ребенка открылась на Ленинградском вокзале. Там можно перепеленать детей и оставить их в игровой зоне. Места расположения - в залах ожидания, чтобы родители могли присматривать за детьми. При этом детей до трех лет нельзя оставлять без присмотра

Московские вокзалы предоставляют самые разнообразные услуги. Здесь можно комфортно отдохнуть в зоне длительного пребывания или переночевать в привокзальном отеле, на территории всех вокзалов есть бесплатный Wi-Fi.

