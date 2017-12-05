Электронную очередь запустят на семи столичных вокзалах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электронную очередь внедрят в кассах дальнего следования на семи железнодорожных вокзалах Москвы в 2018 году.
Как рассказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский, электронной очередью оснастят все столичные железнодорожные вокзалы, кроме Рижского и Савеловского.
"Мы развиваем уже запущенные ранее сервисы для пассажиров. Также развитие получил сервис электронной очереди", – цитирует его Агентство "Москва".
Вотолевский добавил, что около половины железнодорожных вокзалов России оснастят Wi-Fi к концу 2018 года.
Ранее он рассказал, что на шести железнодорожных вокзалах открылись детские площадки. Первая комната матери и ребенка открылась на Ленинградском вокзале. Там можно перепеленать детей и оставить их в игровой зоне. Места расположения - в залах ожидания, чтобы родители могли присматривать за детьми. При этом детей до трех лет нельзя оставлять без присмотра
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