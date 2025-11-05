Парк ВДНХ стал самой популярной точкой городского велопроката

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Парк ВДНХ в Москве стал самой популярной точкой городского велопроката в этом сезоне. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москвичи активно используют сервис для повседневных поездок и комфортных прогулок.

"Мы организуем парковки для арендных велосипедов и электроскутеров в удобных для горожан местах. В этом сезоне пользователи совершили уже более 3,9 миллиона поездок", – приводит слова вице-мэра телеграм-канал столичного Дептранса.

В частности, с начала сезона горожане совершили более 39 тысяч поездок из парка ВДНХ. Более 20 тысяч поездок было совершено из парка Горького и более 13 тысяч – из парка Сокольники.

Кроме того, добавил Ликсутов, сервис работает также в Зеленограде, Митине, Бутове, Ново-Переделкине, Солнцеве, поселении Сосенское, Некрасовке, в инновационном центре "Сколково" и музее-заповеднике "Горки Ленинские".

Ранее "Велобайк" запустил тариф "ВелоОсень", который позволит пользоваться велосипедами и электроскутерами за 5 рублей в течение суток. Новый тариф распространяется на весь парк – это более 9 тысяч велосипедов и 300 электроскутеров. Ездить на них в течение суток горожане смогут неограниченное количество раз.