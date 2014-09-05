Список велодорожек, которые построят в 2015 году и оборудуют велосветофорами:

ЦАО :

1. Гоголевский бульвар от площади Пречистенские Ворота до Арбатской площади

2. Никитский бульвар от выхода из подземного перехода через ул. Новый Арбат до пл. Никитские Ворота

3. Арбатская пл.от пересечения Гоголевского бульвара с ул. Знаменка до подзем. перехода через пл. Арбатские Ворота

4. Тверской бульвар от площади Никитские Ворота до Пушкинской площади

5. Страстной бульвар от подзем.перехода через Тверскую ул. до площади Петровские Ворота

6. Петровский бульвар от ул. Петровка (пл.Петровские Ворота) до пересеч.с ул.Малый Кисельный пер

7. Рождественский бульвар от ул.Малый Кисельный пер. до ул.Большая Лубянка

8. Сретенский бульвар от ул.Б.Лубянка до пл.Мясницкие Ворота

9. Чистопрудный бульвар от ул.Проспект Ак.Сахарова до пл.Покровские Ворота

10. Покровский бульвар от пл.Покровские Ворота до ул.Воронцова Поля

11. Яузский бульвар от ул.Воронцова Поля до ул.Солянка(пл.Яузские Ворота)

12. Устьинский пр. от ул.Солянка(пл.Яузские Ворота) до Москворецкой наб

13. Москворецкая наб. от Устьинского моста до Б.Москворецкого моста

14. Кремлевская наб. от Б.Москворецкого моста до пешеходного перехода на Боровицкую пл.

15. Просп. Академика Сахарова до Каланчевской

16. Климентовский пер. от Новокузнецкой ул. до ул. Большая Ордынка

17. Большая Ордынка между Большим Толмаччевским и Климентовским пер.

18. Лаврушинский пер. - весь

19. Большой Толмачевский пер. - весь

20. Ул. Серафимовича - вся

21. Бресеневская наб.от Берсеньевского переулка до Патриаршего моста

22. Берсеневский переулок- весь

23. Болотная набережная от Берсеньевского пер. до ул. Серафимовича

24. 3-й Сыромятнический пер. от Верхнего Сусального пер. до Костомаровского пер.

25. Сыромятнический пр. - весь

26. Ул.Верхняя Сыромятническая от Сусального пер. до 3-й сыромятнического пер.

27. 4-й Сыромятнический пер. - весь

28. Ул. Нижняя Сыромятническая - вся

29. Соймоновский проезд - весь

30. Пречистинская набережная - вся

31. Якиманская набережная от 3-й Голутвинский пер до Кадашевская наб.

32. Кадашевская набережная от Якиманской наб. до Лаврушинского пер.



ЗАО

33. Ул. Минская от ул. Б. Филевская через подземный переход под Кутузовским пр-т. по тер-ии Парка победы до существующей велодорожки

34. Ул. Минская от существующей велодорожки до ул.Мосфильмовской.

35. Ломоносовский проспект от ул. Мосфильмовской до Мичуринского пр.

36. Мичуринский пр. от сущ. дорожки МГУ до Ломоносовского пр.

37. Ломоносовский пр. от Мичуринского пр. до д № 29 к 1

38. Дворовой пр. от Ломоносовского пр-да д 29 к. 1 до Парка 50 летия Октября

39. Университетский пр. - целиком

40. Мичуринский проспект от пересечения с Ломоносовским пр. до пересечения с ул. Косыгина

41. Ул. Косыгина по внутредворовому пр. до Андреевской .наб.

42. Ул. Вернадского от ул. Косыгина до ул. Островитянова

43. Ул. Удальцова от Парка 50-летия Октября до Проспекта Вернадского



ЮЗАО

44. Внутриквартальная территория от пр-та Вернадского, до Ленинского пр-та параллельно ул. Кравченко

45. Ул. Академика Пилюгина от Воронцовского парка до ул. Гарибальди

46. Ул. Гарибальди от Ленинского пр-та до ул. Новочеремушкинской

47. Ул. Марии Ульяновой от пр-та Вернадского до ул. Гарибальди

48. Ул. Академика Зелинского от ул. Косыгина до ул. Вавилова

49. Ул. Вавилова от ул. Гарибальди до метро "Ленинский проспект".

50. Ломоносовский проспект от метро "Университет" до ул. Вавилова

51. Ул. Дмитрия Ульянова от Ленинского пр-та до Севастопольского пр-та

52. Ул. Ремизова от Севастопольского пр-та до метро "Нагорная"

53. Ул. Проспект 60-летия Октября от ул. Вавилова до ул. Дмитрия Ульянова

54. Ул. Профсоюзная от метро "Академическая" до ул. Наметкина

55. Ул. Наметкина от ул. Профсоюзная до Воронцовского парка

56. Ул. Новочеремушкинская от ул. Гарибальди до ул. Шверника

57. Ул. Цюрупы от ул. Новочеремушкинской до ул. Зюзинской

58. Ул. Зюзинская от ул. Цюрупы до Севастопольского пр-та

59. Севастопольский пр-т от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Зюзинской

60. Нахимовский проспект. от ул. Вавилова до ул. Азовской



СЗАО

61. Ул. Митинская на всем протяжении

62. Ул. Дубравная до пересечения с ул. Генерала Белобородова

63. Ул. Генерала Белобородова до Уваровского пер.

64. Ул. Барышиха на всем протяжении

65. Ул. Пятницкое шоссе от ул. Барышиха до 1-го Митинского пер.

66. 1-й Митинский пер.

67. Новотушинский проспект



ЗалАО

68. Панфиловский пр. до ул. Гоголя и от пр. 686 до ул. Андреевка

69. Дублер Панфиловского ш. от пр-да 686 через ж/д станцию Крюково до ул. Гоголя

70. Ул. Железнодорожная

71. Проектируемый 3 пр.

72. Проезд 686 (ул. Летчитцы Тарасовой)

73. Проезд 657 (Георгиевский проспект)

74. Солнечная аллея

75. Центральный пр.

76. Проспект Генерала Алексеева до д. № 9

77. Старокрюковский пр. от Железнодорожной ул. до Солнечной аллеи

78. Дворовая территория параллельно Савелкинскому пр.

79. Сосновая аллея до аллеи Лесные пруды

80. Аллея Лесные пруды

81. Ул. Юности

82. Березовая аллея

83. Ул. Логвиненко

84. Ул. Новокрюковская



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