Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за ограничений движения

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Для поездок по Москве вечером 5 августа лучше использовать метро, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на данный момент средняя скорость потока составляет 52 километра в час, а движение оценивается в 3 балла.

Интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Чурской эстакады и на внутренней стороне в районе улицы Новая Башиловка, а также на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе.

В вечернее время возможны локальные затруднения движения в центре города, а также на ТТК в районе Тульской эстакады и на Ярославском шоссе по направлению в область. Специалисты также отметили, что на движение могут повлиять локальные ограничения, небольшие ДТП и ремонтные работы.

Представители департамента призвали водителей быть осторожными и не отвлекаться на телефон, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. В случае обнаружения сломанного знака или светофора необходимо позвонить по номеру 3210.

Ранее в Дептрансе сообщали, что на нескольких улицах в центре Москвы с 4 августа 2025 года по 20 декабря 2026 года будет перекрыто движение. Это связано с проведением строительных работ.

В период с 01:30 до 05:30 автомобилисты не смогут проехать по одной из полос Гоголевского бульвара на участке от дома № 3 до дома № 6, строения 1. Кроме того, будут закрыты две из четырех полос на улице Знаменке возле пересечения с Крестовоздвиженским переулком.

