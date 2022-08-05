Воду начали раздавать еще на 4 станциях метро Москвы из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Пассажиры столичного метрополитена смогут получить воду еще на 4 станциях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Решение об увеличении числа станций приняли по результатам мониторинга температуры. В список дополнительно включили станции "Беговая", "Улица 1905 года", "Пушкинская" и "Волгоградский проспект".

Раздачу воды начали в 17:30.

Кроме того, 5 августа пассажиры столичного метрополитена по-прежнему могут получить питьевую воду на станциях "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Воду можно получить и на железнодорожных станциях, вокзалах, а также в автобусах до аэропортов Шереметьево и Домодедово.

В вечерние часы пик воду раздают на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. А также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Раннее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов. Наибольшая жара возможна на юго-востоке Московской области.