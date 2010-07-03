Расписание электричек временно изменится на двух направлениях МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание электричек Киевского направления МЖД 6 и 7 июля. Это связано с работами по развитию путевой инфраструктуры на перегоне Крекшино – Тостопальцево, сообщили в пресс-службе дороги.
Пассажиров предупредили, что с 17:20 6 июля до 13:20 7 июля железнодорожники проведут масштабные работы, необходимые для строительства второй платформы новой станции Санино. Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия. Кроме того, из расписания уберут ряд пригородных поездов, которые курсируют между Москвой и остановками Апрелевка, Нара и Лесной городок, а также на участках Апрелевка – Нара и Бекасово Сортировочная – Кресты.
В пресс-службе МЖД пояснили, что во время ремонта движение поездов организуют по соседнему пути в реверсивном режиме: поезда будут поочередно пропускать в обе стороны. Для удобства пассажиров на участках, где будут проходить работы, запустят компенсационные автобусы.
Представители МЖД также сообщали об изменениях в расписание электричек Савеловского направления дороги. С 8 по 10 июля на станции Яхрома пройдут ремонтно-путевые работы для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. В частности, некоторые пригородные поезда выполнят укороченные рейсы на участках: Яхрома – Дубна, Яхрома – Дмитров и Икша – Дмитров.
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