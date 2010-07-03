Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится с 5 по 7 июля

Расписание некоторых электричек Павелецкого направления МЖД изменится с 5 по 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
"С 5 на 6 июля (с 23:05 до 16:05) и с 6 на 7 июля (с 23:05 до 11:05) на участке Коломенское – Бирюлево-Товарная Павелецкого направления МЖД железнодорожники проведут плановые работы по укладке нового участка пути и перевода движения поездов на новую ось", – говорится в сообщении.
Как отмечается, эти работы проводят для дальнейшего строительства под железнодорожными путями Южной рокады.
"Так, несколько электричек пройдут без остановки платформы: Бирюлево-Пассажирская, Бирюлево-Товарная, Ленинская, Калинина, Расторгуево", "Булатниково, Чертаново, Коломенская – говорится в сообщении.
Ознакомиться с измененным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось, что расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в ближайшие выходные, 6 и 7 июля. Это связано с работами по развитию железнодорожных путей.
Как уточнили в МЖД, работы проходят на остановках Лось и Лосиноостровская. В частности, на остановочном пункте Лось строят новую островную платформу. Во время строительства электрички из Москвы останавливаются для посадки и высадки пассажиров у временной деревянной платформы.
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