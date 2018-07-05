Рейсы в Тараклию начнут курсировать с двух столичных автовокзалов с 12 июля

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Автобусные рейсы из Москвы в молдавскую Тараклию запустят с автовокзала "Южные Ворота" и с автостанции "Теплый Стан" с 12 июля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
Перевозку будет осуществлять ООО "АТБ Трансавто". Продажи билетов уже открылись. Уехать от автовокзала "Южные ворота" можно будет в 13:00, а от "Теплого Стана" – в 14:30. Рейсы будут осуществляться по четвергам.
Взрослый билет стоит три тысячи рублей, а детский – 1,5 тысячи. Скидка действует для пассажиров младше 12 лет. Стоимость провоза багажа – 10 процентов от стоимости в рублях или леях.
С 4 июля от "Южных ворот" начали курсировать автобусы в Батуми с остановкой в Тбилиси. Они уходят каждую среду в 8:30.
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