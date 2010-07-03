Операторы каршеринга поддержали предложение о единой базе нарушителей ПДД

Операторы каршеринга поддержали инициативу ГИБДД создать базу часто нарушающих ПДД и водителей, которые уже были лишены прав. Они заявили, что чем больше данных они будут получать, тем лучше, передает Агентство "Москва".
"Чем больше данных мы будем получать, тем лучше. Проблема в том, что заставить всех игроков на рынке действовать в соответствии единым алгоритмом будет не только сложно, но и противозаконно: по закону отношения оператора с пользователями каршеринга регулируются договором. Игроки сами заинтересованы в пользователях с адекватным "прошлым", токсичные пользователи – это потенциальные убытки для каршеринга", – сказала сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.
Генеральный директор "МатрешCar" Евгения Затеева добавила, что поддерживает создание данной базы и что это прекрасная идея. Такая база данных будет "подтверждать негативный стиль вождения", и таким клиентам оператор сможет легко блокировать доступ к сервису. Создание подобной базы одобрили и в Carenda.
Почему растет количество аварий из-за каршеринговых авто
Ранее стало известно о планах ГАИ запретить пользование каршерингом для водителей, которые нарушают ПДД или хотя бы раз были лишены водительских прав.
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