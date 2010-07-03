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13:21

Болельщиков призвали заранее приезжать на стадион "ВЭБ Арена" перед матчем

транспорт метро

13:21

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Фото: pfc-cska.com

Посетителям футбольного матча ЦСКА и "Динамо" на стадионе "ВЭБ Арена" 5 мая советуют приезжать туда заранее, сообщается в микроблоге столичного метро в Twitter.

Там также уточнили, что добираться удобнее всего будет через станции подземки и МЦК. "До домашнего стадиона ЦСКА удобнее добираться через станции метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" и станцию Московского центрального кольца Зорге", – говорится в сообщении.

Движение в районе арены ограничат. Изменения будут действовать с 14:30 до 19:30. Игра стартует в 16:30 в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги.

Движение в районе "ВЭБ Арены" в Москве перекроют из-за матча

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транспорт метро

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