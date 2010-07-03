Более 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задержано и более 25 рейсов.

Как сообщает сервис "Яндекс.Раписания", во Внукове пять рейсов отложили и один перенесли.

В свою очередь в Шереметьеве пять рейсов отменили и еще два задержали, тогда как в аэропорте Домодедово задерживаются два борта, а отменили 14.

2 марта самолет авиакомпании Pegas Fly, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за снегопада.